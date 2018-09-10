«اقتصادية عجمان» تستقبل شكاوى الغش عبر التطبيقات الذكية

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مشروع استقبال شكاوى الغش التجاري عبر تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، وذلك ضمن سلسلة المبادرات النوعية التي تقوم بها الدائرة انطلاقاً من حرصها على حماية المستهلك وحماية أصحاب العلامات التجارية ومراقبة السلع والبضائع، بهدف تأمين الأسواق الاستهلاكية في إمارة عجمان، واتخاذ مختلف الإجراءات الرادعة وفق القانون. وأكد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان، استمرار الدائرة في بذل الجهود الحثيثة في سبيل حماية المستهلك وحماية العلامات العالمية.