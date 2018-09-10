ناطحة سحاب وصل ترتفع متراً يومياً

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

بدأت ناطحة سحاب (وصل)، التي تطورها مجموعة وصل لإدارة الأصول، بالظهور على شارع الشيخ زايد في دبي، بعدما قامت كوادر شركة «أرابتك» بإنجاز الأساسات في أغسطس الماضي. وكشفت مصادر عاملة في المشروع، أن ناطحة السحاب تصعد متراً واحداً يومياً، وسيبلغ ارتفاعها 300 متر عند إنجازها في نوفمبر 2020.

وتتكون ناطحة سحاب وصل من 63 طابقاً متعددة الاستخدامات، وستسجل رقماً قياسياً بأطول واجهة سيراميك في العالم، إذ تريد المجموعة أن تضيف نجاحاً معمارياً إلى سجلها بتعزيز من خلال واجهات من السيراميك مع الألواح الشمسية الضوئية، للمساعدة في تنظيم درجة الحرارة الداخلية، والحد من الضوضاء، في حين تدعم الحديقة العمودية الاستدامة.