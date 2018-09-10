دبي ثراء سياحي للعائلات

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أشاد تقرير لصحيفة «صنداي إكسبرس» البريطانية بجاذبية قطاع السياحة في دبي، مشيراً إلى أن الإمارة باتت إحدى أهم الوجهات للسياحة العائلية بفضل تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تشهدها على مدار العام والتي تتناسب مع كافة الشرائح العمرية. وأن مناطق الجذب العالمية وتنوع الخيارات أمام السياحة يكفلان مكانة متقدمة لدبي على خريطة السياحة العالمية.

وسلط التقرير الضوء على ثراء الخيارات السياحية والترفيهية في الإمارة التي باتت تستضيف على أرضها أشهر العلامات الفندقية العالمية وأكبر مراكز التسوق والترفيه إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية. وتناول التقرير الخيارات المتنوعة على مستوى خيارات الإقامة الفندقية. وبين أن الأسواق التقليدية ومراكز التسوق الحديثة والمتطورة تشكل أحد أبرز أسباب عودة العديد من السياح كل عام إلى إمارة دبي.

وسجلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري رقماً قياسياً جديداً في استقبال الزوار الدوليين ليبلغ عددهم 8,10 ملايين زائر وذلك بزيادة على الفترة ذاتها من العام الماضي.