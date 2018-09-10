162 مليار درهم سوق الأدوية في المنطقة بحلول 2020

المصدر: ■ رأس الخيمة ـ البيان

شهدت شركة «جلفار»، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إقبالاً كبيراً في النسخة الأولى من المعرض العالمي الرائد للصناعات الدوائية في أبوظبي، والذي اجتذب 250 عارضاً و4 آلاف من المتخصصين في القطاع. وافتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، المعرض رسمياً قبل أن يرافقه مدير عام الشركة، جيروم كارل إلى جناح «جلفار». وأقيم هذا الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 3 إلى 5 سبتمبر 2018، حيث استقطب الزوار من جميع أنحاء العالم من دول تشمل الهند وتركيا وكوريا واليابان والصين.

ويعتبر المعرض العالمي للصناعات الدوائية منصة رائدة في المنطقة تجمع بين مصنعي مكونات الأدوية والمنتجات والموردين والمشترين، تغطي جميع مراحل سلسلة إمدادات الأدوية، بدءاً من الأبحاث عن العقاقير والاكتشافات وصولاً إلى تحديد الجرعات النهائية. وتم تنظيم المعرض لزيادة فرص الشراكات والأعمال على المستويين المحلي والدولي، مما سيساعد بدوره على زيادة قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 162 مليار درهم (44 مليار دولار) بحلول عام 2020.

وتحدث جيروم كارل خلال هذا الحدث قائلاً: «يمثل المعرض العالمي الرائد للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2018 المكان المثالي لالتقاء الأطراف الرئيسيين في قطاع المستحضرات الصيدلانية الإقليمية وما وراء ذلك، ويهدف إلى جمعهم معاً، للتواصل، والمشاركة، ووضع الأفكار. ولا شك في أن إقامة فعاليات من هذا المستوى في المنطقة وفي الإمارات، والتي تسلط الضوء على الوضع المحلي للصناعات الدوائية، ستساهم بتعزيز هذا القطاع على نحو كبير».

«لقد شعرنا بالأثر الإيجابي لهذا الحدث منذ اليوم الأول بفضل الإقبال الكبير والاهتمام بشركتنا. كان بعض من كبار ممثلي شركتنا موجودين في الجناح الخاص بشركتنا من الأقسام الخاصة بتطوير الأعمال، والمستهلك، ومرض السكري، والبحث والتطوير، إضافة إلى أقسام المشتريات وسلسلة التوريد. وقد استفاد هؤلاء بشكل كامل من فرص عدة للقاء شركاء الأعمال المحتملين وقادة القطاع من جميع أنحاء العالم».

وشملت الموضوعات الساخنة التي تمت مناقشتها في المعرض العوامل الرئيسية المؤثرة في سوق الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك النمو السكاني، وزيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي في مجال الرعاية الصحية، وتأثير نمط الحياة الغربية على الصحة، مثل السمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.

وقالت كارا تورنر، مديرة العلامة التجارية للمعرض العالمي الرائد للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا: «أكثر الجلسات التي طال انتظارها كانت تلك التي ضمت الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لاقت ترحيباً جيداً من قبل جمهور من المتخصصين في القطاع».

وبعد تحقيق نمو مبيعات قوي، قمنا بزيادة حصتنا في سوق الإمارات للوصول إلى المركز الأول. «نعتقد أننا الآن أمام نقطة تحول تسمح لنا بالاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة للابتكار، وتنمية خط منتجاتنا وخدمة المستهلكين بشكل أفضل.

وبفضل فعاليات مثل المعرض العالمي للصناعات الدوائية، تتمتع «جلفار» الآن بفرصة فريدة لتؤسس نفسها كقوة رئيسية في سوق المستحضرات الصيدلانية الإقليمية».