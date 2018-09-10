13.3 مليار دولار تجارة الإمارات وأميركا في 7 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 1.7 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بينما بلغت التجارة بينهما في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 13.3 مليار دولار.

وجاء في بيانات على موقع وزارة التجارة الأميركية أن الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة خلال شهر يوليو بلغت 378.5 مليون دولار، بينما بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 1.3 مليار دولار.

وبلغت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة 2.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 10.5 مليارات دولار خلال نفس الفترة، حسب بيانات وزارة التجارة الأميركية.