«دبي للمشاريع الناشئة» تطلق دورة جديدة من سلسلة لقاءات الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة، تنظم «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع «منطقة 2071» دورة جديدة من سلسلة لقاءات الأعمال خصوصاً بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال وذلك ابتداءً من 12 سبتمبر الجاري ولغاية 14 نوفمبر المقبل.

وتهدف سلسلة لقاءات الأعمال، التي ستقام كل يوم أربعاء في أبراج الإمارات بدبي، إلى تسليط الضوء على أبرز المواضيع التي تهم أصحاب المشاريع الناشئة حول العالم وتساعدهم على تطوير وتحسين مشاريعهم التجارية والاستفادة من تجارب غيرهم في عالم الأعمال، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من أبرز المتحدثين في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات.

وتشهد هذه اللقاءات مشاركة رواد أعمال لاستعراض تجاربهم الناجحة، وكيفية التغلب على التحديات، وأبرز الأدوات اللازمة لتنمية الأعمال وتطويرها.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات بشكل دوري، وذلك لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال لتطوير وتحسين مشاريعهم التجارية، معتبرة أن هذه السلسلة هي منصة مثالية لجمع أصحاب المشاريع الناشئة من مختلف الفئات والمجالات لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شراكات مربحة.

وأضافت سايشيفا أن غرفة دبي تهدف عبر مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة» إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دبي ومساعدتهم للوصول إلى أهدافهم والنجاح في عالم ريادة الأعمال، مؤكدة كذلك أن هذه السلسلة ستزود أصحاب المشاريع في الإمارة بالمهارات والتدريبات والمعلومات اللازمة لتطوير وتحسين مشاريعهم التجارية والمبتكرة.

وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة المهمة.

وتدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع من خلال برنامج «تجار دبي»، والذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم بيئة العمل في دبي.

وتعتبر «منطقة 2071» مبادرة مبتكرة من مؤسسة دبي للمستقبل تهدف إلى تشكيل مستقبل دولة الإمارات وجعلها أفضل دولة في العالم وتحقيق أهداف خطة مئوية الإمارات 2071. وتتماشى «سلسلة لقاءات الأعمال» مع جهود «منطقة 2071» لتعزيز التعاون بين المبدعين والمفكرين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال للارتقاء بمكانة ومستقبل دبي عالمياً.