«إلينغتون» تفوز بأربع من جوائز دبي للعقارات 2018

المصدر: Ⅶدبي- البيان

يشهد حفل توزيع جوائز دبي للعقارات 2018 ، الذي يقام بالتعاون دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في فندق «والدورف أستوريا نخلة جميرا» 11 أكتوبرالمقبل، تكريم «إلينغتون»، حيث ستستلم الشركة الجوائز التي حصدتها عن أربع فئات.

وشهدت الجوائز منافسة قوية بين نخبة من أبرز المعنيين بقطاع التطوير العقاري، لتفوز «إلينغتون» بجائزة «أفضل عقار منفرد» عن «فيلا 181» في «تلال الإمارات»؛ وأفضل تصميم داخلي لنموذج منزل عن مشروعها المميز «بلغرافيا هايتس» في «دائرة قرية جميرا.

كما سيتم تكريم «إلينغتون» عن فئة «أفضل تصميم حمام» في مشروعها «دي تي 1» الكائن في وسط المدينة، في خطوة ترسخ موقعها الرائد كونها شركة تركز على جماليات التصميم في جميع العقارات التي تضطلع بتطويرها، ما يضمن للسكان فرصة الاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية. أما الجائزة الرابعة فهي عن فئة «أفضل تصميم داخلي لمكتب»، والتي فاز بها مقر الشركة الكائن في منطقة الخليج التجاري بدبي.

بهذه المناسبة قال نيتين بهاتناغار، الشريك المؤسس في «إلينغتون»: «نحن سعداء للغاية بفوز شركتنا بهذا القدر من التكريم من جوائز دبي للعقارات 2018، ما يسلط الضوء على الجهود الحثيثة والالتزام الراسخ لفريق عملنا نحو اعتماد أعلى معايير التميز وعلى كافة المستويات منذ الانطلاقة الأولى لـ «إلينغتون» في 2014. وسنواصل التزامنا بتحقيق رؤيتنا طويلة الأمد والقائمة على تطوير وجهات سكنية وتجارب عصرية راقية تلاقي تطلعات المشترين والمستثمرين على حد سواء، وهو الالتزام الذي أثمر عن فوزنا بهذه الجوائز الأربع المرموقة، التي نعتبرها حافزاً جديداً لنا لمواصلة العمل على تطوير مشاريع عالية الجودة، تلبي الطلب المتزايد على العقارات الراقية ذات التصاميم الاستثنائية».