النعيمي: الإمارات تفتح آفاقها للمستثمرين العرب

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان - في مكتبه بالديوان أمس- وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الرحمن عبدالله عبد العزيز المشيقح رئيس مجلس إدارة مجموعة الوسائل الصناعية في القصيم وعضو مجلس الشورى السابق ضم رجال أعمال ومستثمرين رافقه الدكتور خليفة راشد الشعالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد السعودي.. معرباً عن أمله في الاستفادة من تبادل الزيارات والخبرات في مجال التعليم والنقل والصحة والتجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد بين البلدين الشقيقين.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين العرب والأجانب بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير البنى التحتية في تلك القطاعات وتنفيذ وإقامة مشاريع تعليمية وصحية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب رؤوس الأموال وازدهار وتطوير تلك المشاريع وذلك بفضل سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

وحث سموه الوفد السعودي على الاستثمار في عجمان وتنفيذ مشاريع خاصة في قطاع التعليم العالي والصحة وتقنية المعلومات والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمشاركة في المعارض التي تقام في الدولة عامة وعجمان خاصة. ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين يستفيد منها الطرفان تركز على تأسيس جامعات تعليمية إضافة إلى الاستثمار في المجالات الأخرى.

تناول اللقاء.. بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات كافة وتطويرها وبحث العديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع في جميع القطاعات سواء الخدمية أو التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية.

مزايا عدة

وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها عجمان كمركز استثماري من خلال موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة وتنوع الموارد. وأكد الجانبان أهمية تنظيم مناسبات وفعاليات مشتركة مستقبلاً لتعريف مجتمع الأعمال في كل من عجمان والسعودية على مزايا الاستثمار بينهما وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة الشراكات فيما بينهم في إطار الحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون بين الإمارات والسعودية.

واستمع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي من الوفد السعودي إلى شرح وافٍ حول أهداف الزيارة، والتي تتضمن استكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات عامة وعجمان خاصة، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث قدم الوفد نبذة عن منطقة القصيم وأهم المشاريع التطويرية فيها.

تطوير التعاون

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن عبدالله عبد العزيز المشيقح - خلال اللقاء - أن الهدف من زيارة الوفد إلى عجمان هو تقوية وتطوير التعاون وتوطيد العلاقات الاستثمارية بين إمارة عجمان ومنطقة القصيم وتنفيذ مشاريع مشتركة بين مستثمرين إماراتيين وسعوديين الراغبين بالعمل في السوق الإماراتي عامة وعجمان خاصة ومنطقة القصيم وتسهيل مهام المستثمرين في البلدين.

حضر اللقاء.. الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء وجمارك عجمان وحمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو الحاكم وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان صاحب السمو الحاكم وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.