موظفو ألمنيوم البحرين يختتمون تدريباتهم في الدولة

المصدر: ■ دبي- البيان

اختتم 21 مهندساً من شركة ألمنيوم البحرين (البا) التدريب العملي في مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي، بهدف إكسابهم خبرة كافية استعداداً لتشغيل خط الصهر السادس الخاص بهم، والذي يتم إنشاؤه بالاعتماد على تقنية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ففي العام 2016، منحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة البا ترخيص استخدام تقنية DX + Ultra في خط الصهر الجديد للشركة البحرينية لإنتاج الألمنيوم. وتلك هي المرة الأولى التي ترخص فيها شركة صناعية إماراتية تقنياتها للإنتاج الضخم على المستوى الدولي. و يعد هذا الإنجاز علامة بارزة في تطور الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «عملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل وثيق مع شركة البا في مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، لضمان فاعلية تطبيق تقنيتنا في البحرين. كما نفتخر بكسب ثقة شركة البا بنا واختيارهم تقنية DX + Ultra لتنفيذ هذا المشروع التوسعي المهم، ونتطلع إلى تعزيز دعمنا لهم حينما يحين موعد بدء التشغيل».

وقال تيم موري، الرئيس التنفيذي لشركة البا: «كان هذا التدريب جزءاً أساسياً من استعداداتنا لتشغيل خط الصهر الجديد، إذ زود مهندسي شركتنا بالخبرة العملية الكافية في إدارة تقنية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق معهم في المراحل المتقدمة من المشروع وحتى بدء التشغيل».

ركزت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على ابتكار التقنية لأكثر من 25 عاماً، واستخدمت تقنيتها الخاصة في جميع مشاريع توسع المصاهر منذ التسعينيات. وفي العام الماضي، أتمت الشركة مشروعاً كبيراً لإعادة تحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة اعتماداً على تقنيتها.

يمثل تدريب موظفي شركة البا في الإمارات العربية المتحدة جزءاً من حزمة الدعم الشاملة المقدمة بموجب اتفاقية الترخيص لتقنية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتشمل تلك الحزمة أيضاً الكتيبات والرسومات ومواد التدريب وخدمات الدعم المتخصصة في مصهر الشركة البحرينية.