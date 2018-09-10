غرفة الشارقة تنظم وتشارك في 9 بعثات تجارية حتى نهاية العام

المصدر: Ⅶ الشارقة ـ وام

تُنظم وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة 9 بعثات تجارية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تبدأ في منتصف سبتمبر الجاري وتستمر حتى منتصف ديسمبر القادم وذلك في إطار برنامج زياراتها الخارجية لعام 2018.

وأوضحت «الغرفة» في بيان صحفي أصدرته اليوم أن قائمة البعثات والفعاليات والأحداث التي ستنظمها وتشارك فيها الغرفة خلال الفترة المقبلة تشمل الدورة الثانية من «الملتقى الثاني لرجال الأعمال الإماراتيين - البرتغاليين» وبعثة تجارية رسمية إلى مدن طنجة وتطوان والحسيمة في المملكة المغربية، وأسبوع الإمارات في السعودية والدورة الـ14 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية، كما تشارك الغرفة في منتدى الاستثمار العالمي في جنيف وفي معرض سيال باريس إلى جانب تنظيم بعثتين إلى كل من أوغندا وكينيا.

كما تعتزم الغرفة المشاركة في العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة حول العالم وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية من داخل الدولة وخارجها وتهدف جميعها إلى الترويج لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي حيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتهدف الزيارات التي تعتزم الغرفة تنظيمها أو المشاركة فيها إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الشارقة والتسويق للصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال المحلي إلى جانب توطيد علاقات التعاون والتبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

وذكر عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الزيارات والبعثات والمشاركات الخارجية تعتبر وسيلة ناجحة أثبتت فاعليتها في خدمة القطاع الخاص المحلي ورفع نسب التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة بين الشارقة والعديد من البلدان الصديقة، كما أسهمت في الترويج للمنتجات والسلع الوطنية وتسليط الضوء على ما تتميز به من مزايا تفضيلية وتنافسية إيجابية لناحية تنوعها وجودتها ومواصفاتها العالية وأسعارها.

من جانبه أوضح محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة أن البعثات والزيارات والأحداث الخارجية التي تعتزم الغرفة تنظيمها أو المشاركة فيها خلال الشهور الأربعة المقبلة بعضها يأتي استكمالاً لزيارات جرت خلال السنوات السابقة، وقد أسهمت في فتح أبواب جديدة لتطوير وتقوية العلاقات بين الشارقة والعديد من الدول.