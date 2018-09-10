شراكة بين «دو» و«عطلات» من فلاي دبي لتعزيز تجربة عملائها في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دخولها في شراكة استراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة مع برنامج «عطلات» من شركة «فلاي دبي»، وذلك تماشياً مع جهودها المتواصلة لإثراء تجربة عملائها في دولة الإمارات. وتشمل الشراكة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في الأول من أغسطس، أوجهاً عدة تهدف بمجملها إلى تعزيز أسلوب حياة سكان دولة الإمارات، وتوفير عروض وخدمات ذات قيمة مضافة لهم في حياتهم اليومية.

فرصة

وتهدف دو من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تفاعلها مع عملائها ومنحهم تجارب ترفيهية غير مسبوقة خارج حدود خدمات الاتصال. وللاحتفاء بهذه الشراكة، أعلنت دو عن إتاحة الفرصة أمام عملائها للفوز بعطلة مدفوعة التكاليف بالكامل على متن طائرات فلاي دبي إلى ثلاث وجهات حول العالم تشمل مصر وأذربيجان وجورجيا. وسيدخل اسم العميل تلقائياً في السحب عند دفع فاتورته أو قيامه بإعادة تعبئة رصيده عبر تطبيق دو أو خدمة حسابي. وسيبلغ إجمالي عدد الفائزين في السحب 137 فائزاً، حيث سيتم الإعلان عن فائز واحد يومياً من 1 أغسطس حتى 15 ديسمبر المقبل. وستسافر المجموعة الأولى من الفائزين والبالغ عددهم 31 إلى العاصمة الجورجية تبليسي يوم 13 سبتمبر الجاري.

انتشار

وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال أنتوني شاينر، الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في دو: «نبحث دوماً في دو عن طرق جديدة تتيح لنا التفاعل مع عملائنا وتزويدهم بتجارب لا تنسى. وقد حرصنا منذ انطلاقتنا على تعزيز شراكاتنا مع العديد من العلامات التجارية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، إيماناً منا بأهمية الشراكات الناجحة في تحقيق الأهداف المنشودة.

ويسعدنا اليوم الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة مع برنامج «عطلات» من شركة فلاي دبي لتزويد عملائنا بخدمات وعروض مميزة، حيث إننا نتشارك مع فلاي دبي الرؤية ذاتها فيما يتعلق بضرورة توفير تجارب فريدة من نوعها لسكان دولة الإمارات. نحن ندرك أن العملاء في عصرنا الحالي لم يعد يبحثون عن مزوّد خدمات اتصال بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما يبحثون عن شريك حقيقي يتفاعلون معه باستمرار، ويساهم بتعزيز أسلوب حياتهم، وهدفنا هو أن نبقى دائماً الشريك الأمثل لعملائنا».

خدمات

وأضاف نيلسون ديزوزا، نائب الرئيس لبرنامج العطلات في شركة فلاي دبي: «يسعدنا التعاون مع دو في هذه الشراكة الاستثنائية التي ستتيح المجال أمام عدد كبير من الفائزين المحظوظين للاستمتاع بعطلات فريدة من نوعها عبر السفر معنا إلى وجهات سياحية مميزة حول العالم، فضلاً عن تجربة خدمات التجوال الدولي من دو. نحن نعتقد أن مثل هذه الشراكات مهمة جداً للشركات والعلامات التجارية الوطنية؛ كونها تساهم بتوفير العديد من الفوائد للعميل أو المستهلك النهائي. ونؤكد في فلاي دبي التزامنا بمواصلة الابتكار والتعاون الهادف لتوفير مجموعة متنوعة وواسعة من المزايا للمسافرين على متن طائراتنا».

وستسافر ثلاث مجموعات أخرى من الفائزين المحظوظين إلى مدن الإسكندرية/‏‏‏ مصر في أكتوبر، وتبليسي/‏‏‏جورجيا في نوفمبر، وباكو/‏‏‏أذربيجان ديسمبر. وتشمل الجائزة رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين مع تذاكر عودة، إضافة إلى إقامة شاملة لوجبة الإفطار في أحد الفنادق مع تكاليف التنقل وجولة سياحية في المدن التي يسافرون إليها، فضلاً عن خدمة تجوال مجانية من دو.