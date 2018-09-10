«جمبو» تطلق متجرها الثاني للإلكترونيات في رأس الخيمة

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

أعلنت جمبو للإلكترونيات، الشركة الرائدة في تجارة التجزئة بالمنطقة، عن افتتاح متجرها الجديد في رأس الخيمة بالمنار مول، تلبية للطلب المتنامي للأجهزة الإلكترونية والمنتجات الذكية بالإمارة.

وتمّ كشف النقاب عن المتجر الجديد بحضور عدد من الشخصيات المرموقة في الإمارة شملت الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، محمد المحمود، نائب المدير العام بالوكالة ومدير إدارة تطوير الأعمال وممثلي إدارة مجموعة الحمرا والمنار مول والإدارة العليا في مجموعة جمبو.

ومن جانبه أعرب د. عبد الرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ـ باعتزازه بافتتاح فرع لشركة جمبو المعروفة على مستوى المنطقة. وهذا يشير إلى اتجاه المؤشرات الاقتصادية نحو الإيجابية من خلال استقطاب الإمارة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى توسعة نطاق العلاقات المتبادلة بين الإمارة ودول العالم. وتشهد الإمارة توسعاً ملموساً في قطاعات عدة منها القطاع الاقتصادي، حيث يعود ذلك إلى نمو القطاع السياحي والصناعي، خصوصاً قطاع الصناعات التحويلية.

لقد شهدت إمارة رأس الخيمة أخيراً نمواً كبيراً في أعداد فئة الشباب الشغوفين بالتكنولوجيا المتطورة، وأصبحوا يمتلكون دراية واسعة حول أحدث التقنيات، وحريصين على امتلاك آخر الإصدارات من المنتجات المتطورة. كما تعتبر رأس الخيمة مساهماً مهماً في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهر، وسوقاً مهماً لشركة جمبو للإلكترونيات.

لا يزال قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بإمكانات هائلة، ومن المتوقع نمو حجمه بنسبة 7.7% لتصبح قيمته تناهز 14 مليار درهم سنوياً. يتطلع المستهلكون في الدولة دائماً نحو اقتناء أحدث التكنولوجيا، خصوصاً تلك التي تركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR).

ومن جانبه صرّح آرفيند أغراوال، رئيس مجموعة جمبو: «تعتبر إمارة رأس الخيمة سوقاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ويعود ذلك إلى اكتسابها أهمية متزايدة كمحطة سياحية جذابة، فضلاً عن حقيقة امتلاكها عدداً كبيراً من السكان. وأكّد أغراوال: «يعتبر المنار مول وجهة التسوق المثالية في رأس الخيمة، ولم نرغب في أن يفوت المتسوقون لدينا فرصة عيش تجارب التسوق المتفردة التي نقدمها في جمبو، وأن يحصلوا على فرصة الاختيار من بين المنتجات والخدمات المتنوعة التي نقدمها. وبمناسبة الإطلاق الرسمي، يقدم المتجر مجموعة مميزة من العروض الرائعة على جميع المنتجات في كل الفئات».

قال بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: «نركز بشكل دائم على إطلاق أفضل وجهات التسوق والترفيه في إمارة رأس الخيمة. ولدينا الآن القدرة على جذب أبرز العلامات التجارية الرائدة في العالم مما يسهم في تحقيق رؤيتنا الهادفة لأن يصبح المنار مول وجهة مفضلة للتسوق في الإمارات الشمالية».

يعتبر متجر جمبو للالكترونيات في المنار مول الرابع عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها شركة تجزئة إلكترونيات موثوق في المنطقة.