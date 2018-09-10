استقرار سعر الدرهم مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

المصدر: دبي ـ البيان

استقر سعر الدولار أمام الدرهم عند 3.67 دراهم أمس وفق ما أظهرته بيانات المصرف المركزي.

وفيما يخص اليورو، فقد انخفض سعره مع بداية الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعره 4.25 دراهم، ووصلت قيمة الجنيه الإسترليني إلى 4.25 دراهم. أما الفرنك السويسري، فقد بلغ سعره 3.80 دراهم.

يذكر أن المصرف المركزي، أعلن في مايو الماضي عن نشر قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم على موقعه الإلكتروني. واستهدف القرار تسهيل عملية احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكد المركزي أن قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم تتوافق مع متطلبات القانون الاتحادي رقم 8 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

من جهة أخرى شهدت أسعار الذهب بالإمارات أمس استقراراً، مقارنة بـالأسعار الماضية في الأسواق المحلية. حيث سجلت سعر أوقية الذهب 4398 درهماً، فيما وصل أسعار الجنيه الذهب إلى 989.86 درهماً. كما بلغ سعر كيلو الذهب 141.404 دراهم في أسواق الذهب.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب أسبوعية. واستفاد الذهب عالمياً في الأسبوع الماضي من معاناة الدولار مع زيادة المخاوف التجارية، خاصة بعد تقارير عن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجعل اليابان طرفاً في حربه التجارية.