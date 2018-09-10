«أرادَ» تطلق أول باقة من المنازل الذكية العصرية

المصدر: ■الشارقة- البيان

أعلنت «أرادَ» عن إطلاق أول باقة من المنازل الذكية في مشروع الجادة العقاري المتكامل والبالغة قيمته 24 مليار درهم في قلب الشارقة، حيث تنهي الشركة استعداداتها لطرح منظومة متطورة من التقنيات المستقبلية لإثراء تجربة المالكين في مشروعها الريادي والمبتكر.

هذا، وسيتم إضافة تقنيات «المنزل الذكي من أرادَ» في جميع الوحدات السكنية في مجمع شقق مسك الفاخر ضمن المدينة العصرية التي تمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة لرفد القاطنين بالعديد من المزايا غير المسبوقة، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز جهود الحفاظ على بيئتنا وحماية مواردها الغنية.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «ستتيح تقنية «المنزل الذكي من أرادَ» مزيداً من الطمأنينة وراحة البال لمالكي المنازل بفضل إمكانية الاطلاع على كل ما يدور في وحداتهم السكنية على مدار الساعة، فضلاً عن مراقبة استهلاك منازلهم للطاقة الكهربائية، والحد من الآثار البيئية المترتبة على ذلك. وفي ذلك إشارة واضحة إلى مدى التزامنا بتوفير مختلف عناصر الراحة والسلامة وكفاءة الطاقة لعملائنا ومستثمرينا على حد سواء».

هذا، وسيسهم نظام «المنزل الذكي من أرادَ» بتمكين المالكين من الاستفادة من خصائص رئيسية عدة، بما في ذلك ميزة فتح الباب الأمامي عن بُعد، ومراقبة المنزل على مدار الساعة عن طريق هواتفهم الذكية، وصولاً إلى إمكانية تعديل حرارة التكييف، والتحكم بالإضاءة، ومراقبة مستويات المياه والغاز من خارج المنزل.

وسيتم استعراض تقنية «المنزل الذكي من أرادَ» خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018» بدبي بين الثاني والرابع من شهر أكتوبر المقبل، حيث سيكون بإمكان الراغبين في الشراء إلقاء نظرة عن كثب على شقق مِسك عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR).