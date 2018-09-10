«إمباور» تواصل التزامها بتطبيق «نظم إدارة أمن المعلومات» ISO27001 بنجاح

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تواصل التزامها بتطبيق إجراءات التدقيق «لنظم إدارة أمن المعلومات (ISO27001:2013) من قبل « ISMS» المعترف بها دولياً من قبل المعهد البريطاني للمعايير «بي إس آي»، خلال الفترة 26 و27 أغسطس الماضي.

وتعكس هذه الإجراءات جهود «إمباور» وحرصها على تقديم الخدمات المعلوماتية الآمنة بأعلى مستويات الجودة وبأفضل الطرق والممارسات المتخصصة في إدارة أمن المعلومات المتعارف عليها دولياً، حيث حصلت الشركة على شهادة الآيزو (ISO27001:2013) لنظم إدارة أمن المعلومات منذ العام 2014.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: انسجاماً مع توجهات حكومة دبي لتسخير وتوظيف أحدث التكنولوجيا لجعل تجربة دبي الأكثر أمناً للجميع، يعتبر أمن المعلومات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية «إمباور»، التي تحرص على تقديمها في جميع أقسام العمل وفق أعلى المعايير في هذا المجال، ما يضمن حماية جميع البيانات والمعلومات الخاصة بمتعاملينا مثل البيانات الشخصية للمتعاملين والسجلات المالية وعمليات المحطات وغيرها.

وأوضح بن شعفار، أن «إمباور» تلتزم بتطبيق استراتيجية أمان عالية المستوى لحماية المعلومات، كما تعمل على تدريب موظفيها على تطبيق سياسات أمن المعلومات في مختلف قطاعات العمل، مشيراً بأن تطبيق نظم إدارة أمن المعلومات، يسهم في دعم مبادرات الحكومة الذكية في دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويعتبر «الآيزو.. ISO 27001:2013» معيار الأمن العالمي الأكثر صرامة لنظم إدارة أمن المعلومات ولتحقيق هذا الاعتماد يتعين على الشركة المعنية أن تبدي التزاماً متواصلاً ومنظماً نحو إدارة المعلومات الحساسة الخاصة بها ومتعامليها.

ويعد انتهاء ونجاح «إمباور» من عملية التدقيق لنظم إدارة أمن المعلومات من قبل «ISMS» المعترف بها دولياً من قبل المعهد البريطاني للمعايير «بي إس آي»، بمثابة شهادة على التزام «إمباور» تجاه متعامليها في توفير البيانات الآمنة والمحمية.

والجدير بالذكر، أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من1.34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.