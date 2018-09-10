النعيمي: الإمارات تفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين

المصدر: Ⅶعجمان ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين العرب والأجانب بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير البنى التحتية في تلك القطاعات، وتنفيذ وإقامة مشاريع تعليمية وصحية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب رؤوس الأموال وازدهار وتطوير تلك المشاريع، وذلك بفضل سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

ودعا سموه إلى إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين تركز على تأسيس جامعات إضافة إلى الاستثمار في المجالات الأخرى.