«كورس للبناء» يتطلع إلى المزايا الاستراتيجية للنمو بالتوسع في عُمان

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز كورس للبناء، الأسرع نمواً في المنطقة، أمس، عن توسعه إلى سلطنة عُمان بافتتاح أول متاجره خارج الإمارات. ويمثل المركز قصة نجاح محلية حقيقية، حيث نجح المركز الذي بدأ نشاطه قبل خمس سنوات فقط عبر ثلاثة متاجر في الإمارات بافتتاح متجره الثامن اليوم تماشياً مع خططه في التوسع الجغرافي.

قال أليستر بولد، المدير التجاري لدى مركز كورس للبناء: «نطمح لنصبح أكبر موزع للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة في المنطقة، ويسرنا إضافة متجرنا الجديد في سلطنة عُمان إلى محفظتنا المتنامية. وتتميز مدينة مسقط بأنها مدينة حيوية ذات مستوى طلب منتظم على مواد البناء، لذا يسعدنا تقديم خبرتنا ومنتجاتنا عالية الجودة إلى بلد جديد. ونثق من أن خبرة ومعرفة فريقنا في المنطقة إلى جانب مجموعة المنتجات المتنوعة التي يمكننا تقديمها، ستضمن لنا حضوراً قوياً في سلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة». ويقع المتجر الجديد في منطقة مابيلا الصناعية في سلطنة عُمان (والتي تبعد حوالي 30 دقيقة من وسط مدينة مسقط)، ويعد هذا الافتتاح الثالث لمركز كورس للبناء في هذا العام، وذلك بعد الافتتاح الناجح لمتجريه في الفجيرة ومنطقة القوز.