66.25 مليار درهم استثمارات الامتياز التجاري في الإمارات بنمو 30%

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعد إمارة أبوظبي لاستقبال الدورة السادسة من معرض الفرانشايز العالمي يومي 16 و17 أكتوبر 2018، وسط إقبال محلي وإقليمي ودولي من المستثمرين والباحثين عن الفرص التجارية على أرض دولة الإمارات، والتي تعتبر إحدى أكبر الأسواق الحاضنة لقطاع الامتياز التجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الإقبال على القطاع في ظل حالة النمو القياسية، التي تتمتع بها دولة الإمارات بنسبة نمو يتجاوز 30% وبإجمالي حقوق امتياز تجاري تتجاوز 18 مليار دولار (66.25 مليار درهم) من أصل 30 ملياراً تمثل القيمة الإجمالية للقطاع على مستوى المنطقة، وفق أحدث الإحصاءات والدراسات المتخصصة التي صدرت في نهاية العام الماضي عن جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الامتياز.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن معرض الفرانشايز العالمي، استطاع أن يحقق النجاح الكبير عاماً بعد عام خلال دوراته السابقة، مرسخاً بذلك الأولويات الاستراتيجية، التي وضعتها غرفة أبوظبي لجذب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وتوفير منصة تفاعلية، تسهم في توسعة نطاق أعمالهم واستثماراتهم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم الشرق الأوسط.

وأضاف: «نفتح هذا العام الباب واسعاً أمام الشركات الأجنبية والمحلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب دعم رواد الأعمال والشباب، للاستفادة من هذا المجال الحيوي بما ينسجم مع خطة أبوظبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال تأكيد نحو 97% من المشاركين والعارضين، الذين حضروا العام الماضي للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للعام الجاري».

ومن جانبه أشار عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، إلى أن معرض الفرانشايز العالمي 2018 سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، موفراً فرص التجمع المثالي لأصحاب العلامات التجارية لعرض مفاهيم الأعمال الخاصة بهم أمام أكثر من 3000 زائر من أكثر من 16 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور قوي من قبل كبرى العلامات التجارية العالمية والشركات، إلى جانب الخبراء المتخصصين في القطاع.

ونوه القبيسي بأن «المعرض» سيقدم للمشاركين نافذة عرض ذات مستوى عالمي، حيث من المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 150 عارضاً دولياً ومحلياً يمثلون أكثر من 10 قطاعات مختلفة. ويتيح المعرض للمستثمرين فرصة من أجل تعزيز شبكة تواصلهم مع المستثمرين، ما يدعم أهدافهم لتوسعة نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً.