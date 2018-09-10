تثبيت تصنيف «أبوظبي للتكافل» و«الاتحاد للتأمين»

المصدر: Ⅶدبي ـ أشرف رفيق

ثبتت وكالة «إيه إم بست» العالمية للتصنيفات، تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للتكافل وشركة الاتحاد للتأمين. وثبتت الوكالة العالمية تصنيف أبوظبي الوطنية للتكافل على الفئة A- (ممتاز) حيث القوة المالية، وعلى الفئة a- من حيث الصادرات طويلة الأجل. كما منحت الوكالة العالمية نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى قوة نتائج الشركة وقوة أدائها ومحدودية محفظتها المالية وحسن إدارة المخاطر.

وثبتت ايه ام بست تصنيف شركة الاتحاد للتأمين على الفئة بي++ من حيث القوة المالية وعلى الفئة بي بي بي من حيث الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الشركة إن التصنيف هو الأعلى لدى ايه ام بست، ويعكس قوة أداء الشركة المالي والإدارة الجيدة للمخاطر.