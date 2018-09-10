المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 516 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 123 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 60 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة السوق الكبير تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الراشدية بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 0.2 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 349 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 112 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 237 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 142 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 76 مليون درهم.