516 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 516 مليون درهم.

وأفاد تقرير التصرفات - الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي - بأن الدائر شهدت اليوم تسجيل 123 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 60 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين درهم.

وأشار التقرير إلى أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 12 مليون درهم في منطقة السوق الكبير تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

ولفت إلى أن منطقة ند الشبا الأولى تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 349 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 112 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 237 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 142 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 76 مليون درهم.