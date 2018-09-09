«بن حم» تبحث التعاون مع «ديمار»

المصدر: ■ العين - البيان

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، محمد جعفر مصطفى مؤسس ومدير عام مجموعة ديمار، وهي مجموعة شركات تعمل في مجال البناء والهندسة الكهربائية والميكانيكية وإدارة المرافق وتجارة التجزئة.

وقال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم: «نتشارك مع مجموعة ديمار الكثير من الرؤى التطويرية، فمجموعة بن حم من العلامات الاقتصادية البارزة في الإمارات لما تتمتع به من قوة اقتصادية واضحة في كثير من المجالات المختلفة، وخبرتها التي تزيد على 45 عاماً، حيث تضم المجموعة عشرات الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية أهمها، عمليات الحفر البترولية، حفر آبار المياه، الزراعة، والمقاولات العامة، الأعمال الكهروميكانيكية، والاستشارات الهندسية، الاستثمار العقاري، التعليم، الخدمات المالية، التجارة العامة، الطباعة والنشر والإعلام، والسفر والسياحة، الفنادق، ونعتقد بأن تعاوننا مع مجموعة ديمار سيسفر عن الكثير من فرص الأعمال والفرص الاستثمارية المفيدة للطرفين».

شراكة

من جانبه، قال محمد جعفر مصطفى مؤسس ومدير عام مجموعة ديمار: «نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة بن حم التي نشاطرها نفس القيم المؤسسية المتمثلة بالحرفية والنزاهة والمحاسبة، كما أننا معجبون جداً بمحفظتها المتنوعة من المشاريع العقارية».

وتقدم «مجموعة ديمار» خدمات متكاملة في مجال البناء والهندسة الكهربائية والميكانيكية وإدارة المرافق وتجارة التجزئة.