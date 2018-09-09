عجمان تعتمد تقنية «بلوك تشين» في إصدار سندات الملكية ومخطط الموقع

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت حكومة عجمان الرقمية عن استخدام تقنية «بلوك تشين»، وذلك بتطبيق هذه التقنية على مشروع إصدار بيانات سندات الملكية ومخطط الموقع بين دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، بالتعاون مع احدى الشركات.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن هذه الخطوة الاستثنائية تضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها الإمارة، وتعزز دور الحكومة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة التحول الرقمي لإمارة عجمان 2017 الى 2021، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وموثوقة وفعالة ومتوفرة على مدار الساعة تسهم في التيسير على المتعاملين، وهذا ما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأوضحت أن النجاح المتوقع لتطبيق التقنية على سندات الملكية ومخطط الموقع سيقود الحكومة وشركاء النجاح معها نحو تطبيقها على خدمات أخرى. وثمنت سعادتها جهود الدائرتين المشاركتين في المشروع واللتين كان لهما الدور الأساسي في إطلاقه إلى جانب احدي الشركات ومتوجهةً بفائق الشكر والتقدير إلى فريق العمل الذي لم يدخر أي جهد للوصول إلى هذه المرحلة.

ومن جانبه كشف مدير المشروع المهندس حمد البلوشي أن تقنية «بلوك تشين» كانت محط اهتمام حكومة عجمان الرقمية نظراً لما توفره من مزايا استثنائية من حيث نسبة الأمن والشفافية والتسهيل على المتعاملين، كما أنها تعد حديثة ومتقدمة على مستوى العالم، ومن هنا أجرت الحكومة الرقمية دراسة شاملة عن هذه التقنية منذ بداية عام 2017، وعززت ذلك بحضور العديد من الورش والمؤتمرات العالمية، وكانت ثمرة الجهود المتواصلة استخدامها بمشروع البيانات المشتركة لصكوك الملكية، حيث تم اختيار هذه الخدمة بعناية وبعد دراسة دقيقة لاسيما أنها تحظى بطلب كبير من قبل المتعاملين وستوفر مزيداً من الإيرادات.

وأوضح البلوشي أن إطلاق الخدمة بشكلها الأولي سيكون في أسبوع جيتكس للتقنية الذي سيقام في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل.