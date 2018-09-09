«الإمارات» تتصدر الناقلات الأجنبية في السوق الأسترالي بـ4.7 ملايين مقعد

المصدر: Ⅶدبي - لؤي عبد الله

تصدّرت طيران الإمارات الشركات العالمية غير الأسترالية العاملة بين أستراليا والعالم بحسب تقرير صادر عن المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي».

وتوفر طيران الإمارات 4 ملايين و719 ألف مقعد في السوق الأسترالي مما يجعلها رابع أكبر ناقلة عاملة في هذا السوق والأولى بعد الشركات الأسترالية كوانتاس وفيرجين أستراليا، وجيت ستار وتايجرير استراليا بنمو سنوي 0.62% من 2013 إلى 2018 فيما وصل حجم مبيعات الشركة في السوق الأسترالي إلى نحو 3.64 مليارات درهم.

وتصل طيران الإمارات إلى 5 وجهات في أستراليا هي سيدني وميلبورن وبيرث وبريسبين وادليد.

وبحسب التقرير يصل حجم المقاعد التي توفرها الاتحاد للطيران في السوق الأسترالي إلى نحو مليون و595 مليون مقعد بنمو سنوي مركب 14.5% خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما بلغ حجم مبيعات الشركة في السوق نحو 1.79 مليار درهم.