«أدنوك» ترفع الإنتاج من حقل «أم اللولو»

المصدر: Ⅶدبي ـ سيد صالح

بدأت شركة «أدنوك» زيادة إنتاجها من حقل «أم اللولو» البحري وذلك بُغيَة الارتفاع بإنتاجها الإجمالي من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً في ظل اتجاه منظمة «أوبك» إلى رفع سقف إنتاج دولها.

وأفاد موقع «س أند بي غلوبال بلاتس» أن حجم إنتاج الإمارات من النفط في يوليو الماضي بلغ 2.975 مليون برميل يومياً وهو الأعلى 2018 بينما بلغ في يونيو الماضي 85.000 برميل يومياً. وأضاف أن الإمارات تخطط لإجراء زيادات أخرى على إنتاجها من النفط وستأتي الزيادات بصفة رئيسية من امتيازات الحقول البحرية الجديدة ومنها «أم اللولو» و«سطح الرزبوط».