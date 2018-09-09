«أبوظبي للأعمال» يكثف رقابته على المنشآت الاقتصادية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية، التي نفذها مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة، بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر تقرير إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال أنه تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ 149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى وذلك بنسبة زيادة بلغت 110%.

مصادرات

وأفاد التقرير بأن الزيارات وحملات التفتيش والرقابة نجم عنها مصادرة 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والأكسسوار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك مقارنة بـ 8791 قطعة تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5.7%.

شكاوى

وذكر تقرير مركز أبوظبي للأعمال أن إدارة الحماية التجارية تلقت خلال الربع الثاني من العام الجاري 1097 شكوى من المستهلكين موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 27.2%. وجاء في التقرير أن قسم حماية المستهلك بإدارة الحماية التجارية أنجز خلال الربع الثاني من العام الجاري 503 شكاوى بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم استلامها حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ 77.7% ثم سوء الخدمة بنسبة 15.9% تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9% تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.

مخالفات

وبشأن المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الثاني إثر الشكاوى التي تم استلامها وحملات التفتيش والزيارات التي نفذت فقد أشار التقرير إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة حررت 1456 مخالفة موزعة على 990 مخالفة في أبوظبي و316 في العين و150 مخالفة في الظفرة. كما إغلاق 20 منشأة تجارية موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في الظفرة. وأكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن الدائرة تعكف حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، من أهمها إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018- 2022.