تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات وغانا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية زيارته للعاصمة الغانية أكرا بعد تنظيم عدد من الفعاليات والاجتماعات الناجحة مع المسؤولين ومجتمع الأعمال بجمهورية غانا من أبرزها ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي الغاني.

وبحث وفد الدولة خلال زيارته سبل تعزيز الشراكة والتعاون وتكثيف الحوار بين الجهات المعنية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص وعبر لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، آليات تحديد خريطة الفرص والقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية للكيانات الاستثمارية والمناخ الاقتصادي في الجانبين.

كما تضمنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الرسمية الثنائية التي ركزت على تعزيز الربط بين القطاع الخاص والمستثمرين في دولة الإمارات ونظرائهم في مجتمع الأعمال الغاني وسبل تعريفهم بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي تتيحها القطاعات الحيوية في هذا البلد، فضلاً عن دعوة الجهات الرسمية الغانية المعنية بترويج الفرص الاستثمارية لافتتاح مكتب تمثيلي اقتصادي لغانا في دولة الإمارات.

أطر الشراكة

واجتمع عبدالله آل صالح مع كواكو كوارتينج، وكيل وزارة المالية في حكومة غانا، بحضور خليفة الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غانا، وعدد من المسؤولين الغانيين، وتطرق الاجتماع لبحث تعزيز أطر الشراكة والتركيز على رؤية واستراتيجية الاستثمارات الإماراتية الهادفة للتركيز على استقرار الوجهات والأسواق المستضيفة لاستثماراتها، مشيراً إلى ما تتميز به الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات لكونها طويلة الأجل وذات صفة مستدامة ومردود تنموي إيجابي على البلد المستضيف، فضلاً عن مساهماتها الرائدة في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأضاف آل صالح إن التشابه في رؤى التنمية بين البلدين، في ضوء التركيز على الانفتاح الاقتصادي والارتباط مع الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات القطاع الخاص يعزز فرص التنسيق والتعاون المستقبلي بصورة أكبر، مؤكداً رغبة دولة الإمارات في تنويع خريطة استثماراتها في غانا بما يحقق رؤية ومصلحة البلدين، حيث تتركز تلك الاستثمارات حالياً في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.

الإعفاءات الضريبية

وأعرب كواكو كوارتينج عن ترحيب حكومة وشعب غانا بزيارة وفد دولة الإمارات مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين على كافة الصعد مشيراً إلى الدور المحوري الذي تعول عليه حكومة جمهورية غانا للقطاع الخاص والاستثمارات التي ينفذها قطاع الأعمال في البلاد.

والتقى عبدالله آل صالح وأدجي سواح أم، عمدة مدينة أكرا، حيث تطرق النقاش للتعريف بالفرص الاستثمارية التي تتميز بها العاصمة الغانية، ولا سيما قطاعات السياحة والموارد المتوافرة والجهود الجارية في تنفيذ استراتيجية التنمية بغانا من خلال الربط بين العاصمة والأقاليم العشرة التي تضمها البلاد والتركيز على تطوير البنية التحتية بما يعود بفوائد تنموية مستدامة على مختلف المناطق الغانية.

واستعرض عبدالله آل صالح التطورات التي يشهدها اقتصاد الإمارات، حيث وجه الدعوة لعمدة غانا لحضور ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه الوزارة أبريل 2019 حيث أبدى عمدة غانا قبوله للدعوة.

تعميق العلاقات

بدوره، أثنى خليفة الزعابي سفير الدولة لدى غانا على التطورات البناءة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكداً أن سفارة الإمارات في غانا حرصت منذ تأسيسها العام الماضي على تعميق العلاقات الثنائية بين الدولتين والارتقاء بها لآفاق جديدة، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، نظراً للأهمية الاستراتيجية لغانا كبوابة للعديد من دول غربي إفريقيا ومنطقة الأكواس التي تضم 300 مليون نسمة مؤكداً استعداد السفارة لتقديم كافة التسهيلات المتاحة للمستثمرين وكيانات الأعمال الإماراتية في غانا.

من جانب آخر، اختتم ملتقى الأعمال والاستثمار الإماراتي الغاني أعماله في العاصمة أكرا بحضور أكثر من 300 مشارك حيث شهد عقد ندوات ومحاضرات هدفت للتعريف بفرص الاستثمار في البلدين، حيث استعرضت خلاله العديد من الجهات وكيانات الاستثمار الإماراتية فرص تأسيس المشاريع المشتركة بين الجانبين، كما تضمن كلمات للجهات الاقتصادية في غانا من أبرزها وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة غانا.

وأعرب عدد من ممثلي الجهات المشاركة في وفد الدولة عن أهمية السوق الغانية والفرص المتوافرة فيها انطلاقاً من موقع غانا كبوابة للصادرات والاستثمارات الإماراتية لدول غربي أفريقيا.

إمكانات واعدة

وأشارت نادية عبدالله كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعضوة مجلس إدارة الموانئ العالمية، إلى أن منطقة غربي أفريقيا تنطوي على أهمية بارزة وذات إمكانات اقتصادية واعدة حيث يبلغ تعدادها السكاني نحو 300 مليون نسمة ولذلك نولي اهتماماً كبيراً لتطوير استثماراتنا وأعمالنا في هذه المنطقة الغنية بالفرص الجديدة للاستثمار.

وقال صلاح شرف الرئيس التنفيذي لمجموعة شرف إن المجموعة حققت حضوراً مثمراً في غانا منذ عام 2010 حيث يوجد المقر الإقليمي للمجموعة في غربي أفريقيا، ومن خـــلاله تقدم المجموعة خدمات الشحن عبر شــــركاء دوليين في كافة دول المنطقة، بما فيها الروابط الناجحة مع شركات وخطوط الملاحة البحرية العالمية.

جولات

شهد اليوم الختامي للزيارة تنظيم عدد من الجولات الميدانية لممثلي الشركات الإماراتية لبعض المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في غانا فضلاً عن المنطقة الحرة وعدد من المصانع للوقوف على آخر تطورات الاقتصاد الغاني عن كثب.