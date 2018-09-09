«الاتحادية للجمارك» تحصد المركز الأول في مؤشر التحول الإلكتروني والذكي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حققت الهيئة الاتحادية للجمارك مراكز متقدمة على مستوى الدولة في مؤشرات الحكومة الإلكترونية والذكية. ووفقاً لتقرير مؤشرات الممكنات الحكومية لعام 2017 الصادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء، فقد حلت الهيئة في المركز الأول على مستوى الحكومة الاتحادية في مؤشر نسبة التحول الإلكتروني والذكي للخدمات الحكومية محققة نسبة 100%، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط نتيجة المؤشر في الجهات الاتحادية 97.85%.

وثمن التقرير جهود الهيئة وفريق التحول الذكي بها في التواصل والاهتمام المستمر طوال العام، فضلاً عن حرص الهيئة على تطبيق ممكنات الحكومة الذكية واستكمال متطلباتها في الوقت المحدد.

منظومة عمل

وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن حصول الهيئة على المركز الأول على مستوى الحكومة الاتحادية في مؤشر نسبة التحول الإلكتروني والذكي يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الهيئة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الهيئة والموظفين وحرصهم على الالتزام بتنفيذ رؤى القيادة الرشيدة وتوجهات الحكومة الاتحادية وتحويلها إلى واقع ملموس في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تطبيق منظومة عمل متكاملة لقياس وتحسين تجربة المتعاملين في استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة وخاصة خدمتي الاستفسارات الجمركية وتوفير النشرات الدورية الإلكترونية والمطبوعة، موضحاً أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، كما أنها تمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق توجهات القيادة الحكيمة بالوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية في 2021.

سعادة المتعاملين

في الوقت نفسه، أشار تقرير مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الهيئة حلت في المركز الرابع على مستوى الحكومة الاتحادية في مؤشر نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية محققة نسبة 89%.

كما جاءت الهيئة في المركز الخامس على مستوى الحكومة في مؤشر نسبة التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية والذكية محققة نسبة 78%. وفي حين حلت الهيئة في المركز السادس على مستوى الحكومة في مؤشر نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير الجودة بنسبة 93%، فقد جاءت في المركز الثامن على مستوى الحكومة في مؤشر نسبة استخدام الخدمات الحكومية بنسبة 93% كذلك. وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن فريق الحكومة الذكية بالهيئة قام خلال 2017 بتطبيق ممكنات الحكومة الذكية على الخدمات ذات الأولوية المعتمدة، وهي الاستفسارات الجمركية وتوفير التقارير الإحصائية للجهات المعنية، حيث تم تطبيق المعايير على الموقع الخارجي للهيئة والتطبيقات الذكية.

الحوكمة الذكية

وأضاف علي بن صبيح الكعبي: «في إطار سعيها لتطبيق تلك المعايير، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتركيز على الابتكار في تطبيق ممكنات الحكومة الذكية عبر تطبيق حوالي 21 ابتكاراً، من أبرزها إطلاق خدمة المحادثة المباشرة على الموقع الإلكتروني الخارجي للهيئة والتطبيقات الذكية من خلال خدمة «تواصل معنا» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأولى الخدمات التفاعلية الذكية لخدمة العملاء.

كما تم إطلاق خدمة الأسئلة الأكثر شيوعاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمكن العميل من طرح الأسئلة والإجابة عنها مباشرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وتتميز خدمات الذكاء الاصطناعي في الهيئة بتوفرها باللغتين العربية والإنجليزية وعلى مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع على الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية».

ونجحت الهيئة في تطبيق معايير مؤشر مجلس الوزراء للسعادة على الخدمات الإلكترونية الذكية لقياس رضا المتعاملين على الموقع الإلكتروني الخارجي للهيئة إضافة إلى تطبيق خدمة الدخول الذكي Smart Pass على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيقات الذكية، التي تتيح للمتعاملين الوصول لخدمات الهيئة باستخدام حساب موحد.