صندوق خليفة لتطوير المشاريع يدرّب موظفيه على «الابتكار الإداري»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الدورة الأولى لخبراء الابتكار بعنوان «الابتكار الإداري»، استمرت ليومين متتاليين، بمشاركة 25 موظفاً من الصندوق، قاموا بالتدرّب على مختلف التقنيات الحديثة والمتعلقة بالابتكار على المستوى الإداري، وذلك في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة في أبوظبي.

وشهدت الدورة التدريبية التي تضمنت 3 محاور رئيسة تطرقت إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالابتكار، وبرامج تدريبية موحدة تهدف إلى دعم الصندوق في المضي قدماً نحو تنفيذ رؤيته الجديدة القائمة على مفاهيم التميز والابتكار والإبداع واستشراف المستقبل.

وتأتي هذه الدورة في إطار دعم الصندوق المستمر لتوجه دولة الإمارات نحو الابتكار والتميز، انطلاقاً من رسالته القائمة على غرس ثقافة الريادة والمبادرة وتشجيع الابتكار، كمحرك أساسي لاستمرارية ونجاح أي مؤسسة أو مشروع. كما يعمل الصندوق حالياً على مشروع تطوير استراتيجية الابتكار الخاصة به، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الدورة بشكل فعّال، في زيادة نسبة وعي الموظفين حول أهمية الابتكار والتميز وكيفية استخدام الأدوات ووسائل التقنيات المتاحة، والتي من شأنها تعزيز مكانة الصندوق وتحقيق المزيد من الازدهار على مستوى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق مكامنه وغاياته في تعزيز نمو وتطور دولة الإمارات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «أتمّ الموظفون الدورة المكثفة التي أقيمت على مدار يومين متتاليين، وتعرّفوا من خلالها إلى أهمية الابتكار وكيفية استخدام أدواته المختلفة، لتعزيز رؤية الصندوق، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة بترسيخ الابتكار، ضمن منظومة متكاملة، تعمل على تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيسي للتطوير الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز ابتكار عالمي. كما وتعكس الدورة التدريبية حرصنا على تطوير مهارات ومواهب موظفينا وتشجيعهم على تبني أسس التميز والنجاح في العمل».

ويقدّم المعهد العالمي لإدارة الابتكار، والذي يقع مقره في بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية، دورة الابتكار الإداري، حيث يقوم ممثلون عن شركة «سيا بارتنرز- Sia Partners»، الشركة المتخصصة في الاستشارات بمجال الابتكار والتحول، خلال يومين من التدريب المكثف، بتيسير الدورات التدريبية التي تتناول مواضيع رئيسية تتعلق بالابتكار، مثل كيفية استخدام الأفكار والأدوات والتقنيات اللازمة، وآلية تطبيقها في خلق المزيد من الأفكار الإبداعية والمبتكرة.