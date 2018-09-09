دبي تحتضن أول قمة وجائزة لسعادة المتعاملين في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تحتضن دبي أول قمة لأول مرة وجائزة لسعادة المتعاملين أكتوبر المقبل، بمشاركة قيادات قطاع الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات، حيث يناقش المشاركون آفاق تفعيل وتطوير أجندة دبي للسعادة والمبادرات والبرامج التي تضمن مكانة دبي على رأس قائمة المدن الأكثر سعادة في العالم، إلى جانب آليات تحفيز الأفكار الإبداعية والمشاركة في تحقيق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتستعرض أعمال القمة الضوء التي تنطلق 18 من الشهر المقبل على المساهمات الفردية والنوعية والجهود التي تسعى إلى تعزيز تطور وازدهار اقتصاد دبي إلى آفاق أوسع حيث يشارك في أعمال القمة خبراء يمثلون قطاعات السياحة والسفر والطيران والضيافة وتنظيم الفعاليات والقطاع العقاري وقطاع التجزئة والرعاية الصحية. وتحتل دولة الإمارات المركز العشرين في تقرير مؤشر السعادة العالمي 2018 الذي يشمل 165 دولة حول العالم حيث اتخذت العديد من المبادرات التي تعزز السعادة والإيجابية في المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بلان 3 ميديا»، التي تنظم الحدث، جاتين ديب ديبشانداني إن الإمارات تمكنت خلال زمن قياسي من إنجاز تقدم ملموس في كافة المجالات.