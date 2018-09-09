ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات اللجنة المالية بـ«الانتوساي»

المصدر: الرياض - وام

يترأس الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي وفد الديوان للمشاركة بالاجتماع السنوي للجنة السياسات والشؤون المالية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» في الرياض.

وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة بصفته رئيساً لمنظمة الانتوساي ورئيساً للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة وعضواً بلجنة الشؤون المالية والإدارية المعنية بتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف منظمة الانتوساي.

ويعنى الهدف الاستراتيجي الرابع بتعزيز قيمة الانتوساي كمنظمة دولية، بما في ذلك دعم المنظمة من خلال حسن التنظيم والتحكم في إدارة شؤونها المالية والإدارية بطرق مبتكرة لتدعيم وتعزيز ممارسات العمل الاقتصادي.

ويبحث الاجتماع تقرير أمين عام المنظمة حول الحساب الختامي للمنظمة للسنة المالية 2017 وتقرير رئيس لجنة الشؤون المالية حول تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتقرير ديوان المحاسبة بدولة الإمارات حول تحليل المخاطر المحتملة، التي قد تطرأ على المنظمة مثل أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحليل البيانات الضخمة بما في ذلك إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق في القطاع العام.