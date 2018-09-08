«فوغ» الأسترالية: دبي من أسرع المدن نمواً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اعتبرت صحيفة «فوغ» بطبعتها الأسترالية في تقرير لها أن دبي تُعد واحدة من أروع المدن وأسرعها نمواً في العالم. حيث تتجلى الصروح المعمارية، وناطحات السحاب المستقبلية النابضة من قلب الصحراء، تتخلل الأفق المتغير باستمرار. وأبرز هذه الصروح، برج خليفة أطول مبنى في العالم، وفندق برج العرب الأيقوني.

وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان: «كيف تقضي استراحة فاخرة في دبي» أن دبي هي محطة توقف منشودة للأستراليين، بفضل موقعها الملائم على طول الخليج، لكسر عناء الرحلة الطويلة إلى أوروبا. ومن المؤكد أن الأمر يستحق عناء المغامرة خارج المطار، لتجربة الفنادق الفاخرة، والمطاعم، والمنتجعات الصحية عالمية المستوى، ومراكز التسوق الراقي. ولا توجد أي وجهة رائعة لقضاء عطلة ساحرة مثل دبي.