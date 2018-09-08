بول غريفيث: مطارات دبي تستثمر في التطوير التقني

دبي ـ البيان

أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن مطارات دبي تستثمر مبالغ طائلة في تطوير التقنيات والبنى التحتية، وأيضاً في تغيير طرق تنفيذ العمليات لضمان استمرارية هذا النمو في البنية التحتية برغم القيود على بنانا التحتية.

وقال في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: إن سعة المطارات دوماً تمثل تحدياً، ولكننا بدأنا نمارس نوعاً من التقشف خلال العقد الأخير تحديداً، حيث طبقنا استراتيجية تضمن لنا الاستخدام الأمثل للموارد النادرة المتاحة وكنا محظوظين ببروز نجم الطائرة ايرباص أيه 380، والتي ينتشر استخدامها في دبي بصفة رئيسية، والتي أتاحت لنا بالفعل كفاءة هائلة في استخدام الموارد.