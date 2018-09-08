قيمة «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد» تقفز إلى 52.8 ملياراً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ربحت القيمة السوقية لأسهم بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ما يناهز 6 مليارات درهم في تداولات الأسبوع الماضي لترتفع قيمتهما السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 52.8 مليار درهم. على وقع الإعلان عن مباحثات اندماج مبدئية بين البنكين إلى جانب «مصرف الهلال» قد تسفر عن كيان مصرفي عملاق بأصول حجمها 113 مليار دولار.

ويتوقع وسطاء في السوق مزيداً من المكاسب للسهمين في الفترة القادمة مستهدفين مستويات سعرية أعلى لا سيما بعد الإعلان بشكل رسمي عن النتائج النهائية لمحادثات الاندماج الدائرة حالياً التي تترقبها الأسواق بشغف لا سيما وأن إتمام خطوات الدمج ستسفر عن تأسيس خامس أكبر بنك خليجي.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربحت القيمة السوقية لأسهم «بنك الاتحاد الوطني» نحو 3 مليارات درهم لترتفع من 10.07 مليارات درهم وصولاً إلى 13.1 ملياراً في نهاية الأسبوع الماضي، وأغلق السهم مرتفعاً خلال الأسبوع بنسبة 29.78% وهي ثاني أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية في تاريخ السهم، ليستقر عند 4.75 دراهم بعد تداول 50.23 مليون سهم بقيمة 243.49 مليون درهم من خلال 736 صفقة.

وكسبت القيمة السوقية لسهم «بنك أبوظبي التجاري» نحو 2.86 مليار درهم لترتفع من 36.9 ملياراً وصولاً إلى 39.7 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة أسبوعية بلغت 7.75%، وهي أكبر مكاسب في أسبوع واحد منذ منتصف أبريل الماضي، ليغلق عند 7.65 دراهم بعد تداول 21.9 مليون سهم بقيمة 172.9 مليون درهم من خلال 1151 صفقة.