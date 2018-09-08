«نايت فرانك»: العقارات الفاخرة في دبي إلى مزيد من الانتعاش

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت مؤسسة «نايت فرانك» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية المزيد من الانتعاش لأسعار العقارات الفاخرة في دبي، نتيجة تزايد المشاعر الإيجابية لدى المقيمين من ذوي الدخول المرتفعة في مناطق مثل «المرابع العربية»، «تلال الإمارات»، «نخلة جميرا»، و«مرسى دبي»، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب من جانبهم على شراء الوحدات.

وأكد تيمور خان، مدير الأبحاث في «نايت فرانك» أنه على الرغم من زيادة المعروض في سوق العقارات في دبي، إلا أن هذا لا يشكل أي تهديد للعقارات الفاخرة في دبي. وأكد خان سوق العقارات الفاخرة في دبي لا تزال محتفظة بقوتها ولا تزال أسعارها مستقرة. وأضاف: «يشهد الطلب ارتفاعاً متواصلاً على الوحدات السكنية بالغة الفخامة في دبي».