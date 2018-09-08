مؤسس «علي بابا» يستعد لمغادرة إمبراطوريته

المصدر: بكين - د ب أ

بدأ جاك ما أغنى رجل في الصين تمهيد الطريق لمستقبله بعيداً عن إمبراطورية التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا جروب هولدنغ» التي شارك في تأسيسها، وتحولت إلى كيان اقتصادي ضخم.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، قال رئيس مجلس إدارة «علي بابا» إنه يخصص المزيد من وقته وثروته للأعمال الخيرية، وإنشاء مؤسسة تحمل اسمه تركز على مجالات التعليم، وذلك سيراً على خطى الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس إمبراطورية البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت».

يذكر أن صافي ثروة ما الذي يبلغ عامه الـ54 بعد غد الاثنين يربو على 40 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.