الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم لإنشاء أعمال جديدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

حلّت الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم لبدء أعمال جديدة، وكانت الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرة الأوائل على قائمة ضمت 195 دولة في العالم أصدرتها مؤسسة «إس إي إم راش»، المعنية بأخبار وبيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

وتفوقت الإمارات في التقرير على جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط، حيث احتلت المرتبة التاسعة في قائمة البيانات العالمية القائمة على عمليات البحث على الإنترنت في جميع أنحاء العالم ممن يسعون إلى تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وجاءت كل من المملكة العربية السعودية والكويت في المرتبة 30 و 34 على التوالي في القائمة التي تضم أكثر من 195 دولة تم البحث عنها على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ويوجد في الإمارات نحو 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، أي ما يعادل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة. وتساهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وضمت قائمة العشرة الأوائل الهند، سنغافورة، الفلبين، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، باكستان، جنوب أفريقيا، الإمارات، وماليزيا. على الترتيب.