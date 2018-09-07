«مبادلة» تنوي طرح أسهم الشهر المقبل

المصدر: دبي ــ البيان

نقلت «بلومبرغ» عن مصادر، أن شركة مبادلة للاستثمار تنوي طرح اكتتاب عام لأهم شركة سيبسا الإسبانية التي تملكها، الشهر المقبل.

وسوف تقرر «مبادلة» خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت تبيع شركة سيبسا الإسبانية التي تملكها أو إدراجها في البورصة. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مجموعة كارلايل هي الوحيدة التي تعرض شراء سيبسا. ولم يعلق ممثلون من أي من سيبسا أو كارلايل.

وكانت «مبادلة» قد أعلنت في بيان في وقت سابق، أنها تبحث مع شركة سيبسا الإسبانية تقدير وتقييم الخيارات الاستراتيجية، التي قد تؤدي إلى طرح أولي عام أو مشاركة مستثمرين آخرين أو شركاء استراتيجيين في أسهم الشركة. وأضافت أنها سوف تعلن عن أي معلومات أخرى للسوق إذا كان الوقت مناسباً. ويمكن أن تجمع «مبادلة» 3 مليارات يورو من بيع أسهم سيبسا، وفق ما ذكرته مصادر في وقت سابق.