2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 2.2 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة مليار و139 مليون درهم من خلال 196 إجراء.

حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 729 مبايعة بقيمة مليار و70 مليون درهم، منها 110 مبايعات للأراضي بقيمة 379 مليون درهم و619 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 691 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة فيوادي الصفا 3 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل،إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

تصرفات أمس

كما حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 602 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 171 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 79 مليون درهم و141 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 156 مليون درهم.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 367 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 340 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 239 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 65 مليون درهم.