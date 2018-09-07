«بريسكوت» تعرض مشروع «برايم فيوز» في شنغهاي

المصدر: دبي - البيان

عرضت «بريسكوت للتطوير العقاري»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المساكن والعقارات في دولة الإمارات، مشروعها «برايم فيوز» البالغة قيمته 165 مليون درهم والكائن في «ميدان أفينيو» في دبي، وذلك خلال مشاركتها أخيراً في معرض دبي العقاري الثامن في شنغهاي. ويسلط المشروع الضوء على مزايا مشاريع التطوير العقاري الكبرى، بالإضافة إلى التزام «بريسكوت» بتلبية متطلبات مستثمري العقارات الباحثين عن عقارات فاخرة بأسعار معقولة في إمارة دبي.

وقال نافيد فريدي، مدير عام شركة «بريسكوت»: «لا يبعد مشروع «برايم فيوز» سوى 200 متر عن فندق ميدان، وهو مشروع استثماري ممتاز لمشتري العقارات في دولة الإمارات والصين وغيرهما من الدول. ويضم المبنى منخفض الارتفاع والمؤلف من 4 طوابق وطابق أرضي والممتد على مساحة 60.000 قدم مربع، 151 شقة، كما أننا نوفر خطة سداد مرنة ما بعد التسليم وعلى فترة 4 سنوات لتمكين المستثمرين من امتلاك منازل فاخرة بأسعار معقولة في واحدة من أكثر المدن العالمية نشاطاً».

ويأتي تطوير مشروع «برايم فيوز»، الذي من المقرر تسليمه في الربع الأول من العام 2020 قبيل انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، في وقت يتزايد فيه التركيز بين المطورين العقاريين على تطوير مشاريع عقارية فاخرة بأسعار معقولة. ويعتبر مشروع «برايم فيوز» الفاخر أحد هذه المشاريع الذي تتجاوب شركة «بريسكوت» من خلاله لهذا الاتجاه المتنامي، فضلاً عن مبادرتها المتعلقة بخطة السداد ما بعد تسليم المشروع التي تحظى بإقبال كبير على المستوى المحلي.