معرض المتاجر الذكية يستعرض أحدث ابتكارات قطاع التجزئة

المصدر: دبي- البيان

حققت دورة عام 2018 من «معرض المتاجر الذكية»، نجاحاً لافتاً، بالمقارنة مع الدورة الافتتاحية في العام الماضي، حيث اجتذب المعرض، المئات من خبراء التجزئة ومزوّدي الخدمات وشركات التصنيع المتخصصة والمشترين والمشغلين النهائيين.

وباعتباره الحدث الأبرز في المنطقة للابتكار في قطاع التجزئة، شهد المعرض توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، وعقد سلسلة من المناقشات المتعمقة، بالإضافة إلى استعراض أحدث حلول وتقنيات البيع بالتجزئة.

وشهدت فعاليات «معرض المتاجر الذكية 2018»، الذي انطلق تحت شعار «استكشاف مستقبل تجارة التجزئة الذكية»، حضور كوكبة من المشاركين، بمن فيهم المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة وقادة القطاع والمندوبين الدوليين، بالإضافة إلى مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع التجزئة، مثل «يونيون كوب» و«مجموعة الطاير» و«لاندمارك» و«ماجد الفطيم».

وقدّم المعرض لمحة متعمّقة ومباشرة حول مجموعة من المنتجات والحلول الأحدث والأكثر تميّزاً في السوق، كما أتاح للعارضين والزوار فرصاً قيّمة لتعزيز التواصل البنّاء، والاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع البيع بالتجزئة.

وقال جايارامان ناير رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتشوال إنفو سيستمز» للمؤتمرات والمعارض، التي تتولّى تنظيم الحدث: «بالتوازي مع التطوّر المتسارع للتقنيات اليوم، لم يعد الابتكار خياراً تقليديّاً، بل ضرورة ملحة بالنسبة إلى متاجر وجهات التجزئة كافة.

ونحن فخورون جداً بالنجاح الاستثنائي الذي حققه «معرض المتاجر الذكية» هذا العام، ومساهمته الفاعلة في مواكبة احتياجات أبرز اللاعبين في القطاع، وخصوصاً على صعيد استكشاف آفاقٍ جديدة، وتحقيق مزيدٍ من النجاح والازدهار، عبر تبنّي الرؤى التجارية المتبصرة، والمفاهيم الجديدة، التي ستسهم بلا شك في إحداث فرقٍ حقيقي وملموس على كافة مستويات القطاع.

يسعدني التوجُّه بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات الراعية وشركائنا، على دعمهم السخي، كما أشكر فريقنا من الكوادر الموهوبة والمتفانية، وكذلك المتطوعين والمتحدثين والحضور، الذين ساهموا جميعاً في تنظيم فعالية ناجحة ومميزة».

بدورها، قالت ريشمي راج، العضو المنتدب في شركة «إنفو كويست»: «يتيح «معرض المتاجر الذكية»، أمام المشترين والموردين، فرصة قيّمة من أجل الاجتماع والتشاور، ومناقشة أحدث المستجدات في القطاع تحت سقفٍ واحد.

كما يقدّم المعرض لمحة متعمّقة حول أحدث التقنيات الجديدة، ومدى مساهمته في تزويد العملاء بتجارب تسوّق فريدة من نوعها. ونحن متحمّسون جداً لاغتنام هذه الفرصة، من أجل تقديم تجربة فريدة ومتميزة للزوار، وتسليط الضوء على أحدث منتجاتنا وحلولنا.

و«معرض المتاجر الذكية 2018»، الذي أقيم على مدى 3 أيام، وأكد المنظّمون أنه قد بدأ التحضير فعلياً لاستضافة الدورة التالية من المعرض، وسط توقعات بمشاركة مجموعة أوسع من متخصصي وتجار التجزئة.

حلول نوعيّة

حضر المعرض لفيف من أهم المتحدثين وأكثرهم تميّزاً في القطاع، وقد شجعوا الحضور والمشاركين على تبني استراتيجياتٍ جديدة ومبتكرة، ودمج الحلول النوعيّة والمتطوّرة في أعمالهم، وذلك لضمان نجاحهم بمواكبة التغيّرات المتواصلة والمتسارعة في مشهد القطاع. وإلى جانب العروض التوضيحيّة التي قدّمها الخبراء الأفراد، استضاف المعرض سلسلة مناقشاتٍ حيّة.