«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في 3 مدن صينية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جولة ترويجية في 3 مدن صينية خلال الشهر الحالي تحت عنوان «استكشفوا أبوظبي»، وذلك في إطار مبادراتها الترويجية المستمرة الرامية إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية وبرامج العطلات والرحلات في أبوظبي، وتعزيز الوعي بها في الصين للمحافظة على زخم النمو المطرد في عدد الزوار الصينيين إلى الإمارة.

يضم وفد أبوظبي في الجولة 5 من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة، بما في ذلك «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ووكلاء السفر والعطلات ومعالم الجذب وشركات إدارة الوجهات. وتشمل الجولة مدينة شانغهاي وللمرة الأولى مدينتي كونمينج وشينتشن على مدى خمسة أيام اعتبارًا من الاثنين 10 سبتمبر في شنغهاي، وتنتقل يوم الأربعاء 12 سبتمبر إلى كونمينج، وتختتم يوم الجمعة 14 سبتمبر في شينتشن.

وتتصدر الصين قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي، فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018، رحبّت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي بما يزيد عن 242.000 نزيل صيني، بنسبة نمو حوالي 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ندرك أهمية مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة وجهتنا السياحية في السوق الصيني، والتعريف بالمنتجات وباقات الجولات السياحية والترفيهية المتنوعة في جميع أنحاء الإمارة، وخاصة أن أبوظبي تقدم حالياً العديد من المعالم الاستثنائية الجديدة».

وينضم إلى دائرة الثقافة والسياحة في الجولة الترويجية كل من جزيرة ياس/‏‏ميرال و«نيرفانا للسفر والسياحة» و«رويال آرابيان» و«عمير للسفريات». وقال زانج يي، مدير المبيعات التنفيذي في الصين في شركة «نيرفانا للسفر والسياحة»: «يسعدنا المشاركة مع دائرة الثقافة والسياحة في جولة «استكشفوا أبوظبي»، حيث نطمح أن تساعدنا الجولة على تحقيق أهدافنا لهذا العام، والرامية إلى استقطاب 25.000 زائر صيني».