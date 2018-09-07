الاتحاد للطيران تعزز تجارب العملاء عبر تقنيات الحوسبة السحابية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن إبرام شراكة مع «فيرلوجيكس إنك» (Farelogix Inc.) تهدف إلى تعزيز قدراتها على صعيد الترويج والتوزيع للمنتجات والخدمات.

وسوف يتيح تطبيق تقنيات الجيل الجديد من «فيرلوجيكس» للاتحاد للطيران تقديم عروض فريدة للضيوف مخصصة حسب تفضيلاتهم، إضافة إلى تعزيز مكانتها كشركة طيران توفر الخيارات المثلى. وستركز استراتيجية الاتحاد للطيران على توسيع نطاق عروض الخدمات الإضافية المقدمة للعملاء، بما يوفر مزيداً من خيارات السفر المخصصة على امتداد كافة قنوات التوزيع.

وتخطط الاتحاد للطيران لتطبيق منصة «FLX Merchandise»، التي تعد أحد الحلول التقنية القائمة على الحوسبة السحابية من فيرلوجيكس، لإعداد عروض منتجات وخدمات مصممة حسب تفضيلات العملاء التي من شأنها أن تساهم في زيادة مستويات رضا العملاء.

ويعتبر محرك تقنيات «FLX Merchandise» أحد أنظمة الترويج الإلكترونية الرائدة بالقطاع، ومن شأنه أن يتيح للاتحاد للطيران عرض منتجاتها الاختيارية مثل المقاعد المفضلة، وخدمات الأولوية في الصعود على متن الطائرة وغيرها من المرافق الإضافية التي تساهم في تحسين تجارب السفر. وإضافة إلى ذلك، سوف تسمح التقنية بمزيد من المرونة والسرعة في تقديم المنتجات إلى الأسواق من خلال توفير عروض مبتكرة للمنتجات والخدمات الإضافية.

وأفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران بالقول: «تتمثل رؤيتنا في تقديم أوسع نطاق من الخيارات لضيوفنا. ويحدونا الفخر بأن ندخل في شراكة مع فيرلوجيكس، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال تقنيات التجارة لشركات الطيران، من أجل تحقيق هذه الرؤية».

وقال كامارك: «من الأهمية بمكان في عالمنا الرقمي اليوم أن نعمل باستمرار على تنقيح خدماتنا وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنية المتقدمة من أجل الارتقاء بتجارب السفر المقدمة للعملاء بغض النظر عن القناة التي استخدموها لإجراء الحجوزات. وسوف تسمح لنا الحلول المقدمة من فيرلوجيكس بالتحكم في عروضنا والتوسع في قدرات التوزيع لدينا وتعزيز التنوع في المنتجات».

وقال جيم دافيدسون، الرئيس التنفيذي لشركة فيرلوجيكس: «تسعى الاتحاد للطيران جاهدة لتخطي توقعات العملاء من خلال العروض المخصصة حسب تفضيلات العملاء وتقديم المزيد من الخيارات لهم. ونثق بأن شراكتنا الجديدة سوف تمكّن الاتحاد للطيران من الاستمرار في مهمتها التي تتقن القيام بها وتتمثل في إسعاد الضيوف على متن طائراتها».

منصة مدعومة

تخطط الاتحاد للطيران في المستقبل القريب، لإطلاق منصة مدعومة ببرنامج «قدرات التوزيع الجديدة» (NDC) التي ستمكّن العملاء من الحصول على استعراض مرئي للمنتجات والعروض من خلال الوسائط المتعددة الرقمية مثل الصور والفيديو، سواء كانوا يقومون بالحجز عبر وكالات السفر، أو غيرها من القنوات غير المباشرة.