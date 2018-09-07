فلاي دبي تنقل عملياتها في كييف إلى مطار بوريسبيل 28 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

كشفت فلاي دبي أنها ستنقل عملياتها في كييف إلى مطار بوريسبيل الدولي اعتباراً من 28 أكتوبر 2018. كما أنها ستشغل اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل رحلتين يومياً دبي كييف ودبي.

وأطلقت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى أوكرانيا في العام 2013، وهي توفر اليوم 17 رحلة أسبوعياً من كييف وأوديسا إلى دبي. ويتمتع المسافرون من أوكرانيا إلى دبي بمزايا عدة؛ أهمها منح تأشيرة الدخول عند الوصول، وهي تأشيرة مجانية صالحة لمدة 30 يوماً.

كما أن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات توفر للمسافرين من أوكرانيا فرصة لا تضاهى للسفر عبر دبي التي تعد مركزاً عالمياً للطيران.

ورحب جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي ببدء رحلتين يومياً من مطار بوريسبيل الدولي مشيراً إلى أنها توفر تجربة سفر فريدة ورحلات ربط أفضل عبر دبي إلى بعض أكثر الوجهات شعبية وترفيهية.

وأضاف، مسافرونا من كييف هم من أوائل الركاب الذين تمتعوا بتجربة السفر مع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التي توفر مقاعد في درجة رجال الأعمال تتحول إلى سرير بالكامل، إضافة إلى المساحات الرحبة في الدرجة السياحية بمقاعدها الجديدة من شركة ريكارو.

وتوفر طائرة ماكس 8 مزيداً من الراحة والخصوصية للمسافرين، ومنها المقعد الذي يتحول إلى سرير كامل، فضلاً عن الأفلام وخيارات الترفيه. أما مسافرو الدرجة الاقتصادية فتتوفر لديهم العديد من الخدمات المتنوعة؛ ومن ضمنها اختيار الوجبات والطلب المسبق للأفلام ضمن نظام ترفيهي يوفر محتوى باللغات العربية والإنجليزية، إضافة إلى الروسية.

كما توفر مقاعد طائرة ماكس 8 مزيداً من المساحة والراحة للمسافرين مثل خاصية تعديل مسند الرأس. وسوف تكون رحلات فلاي دبي ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات، التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام 2017.

بالنسبة للحجوزات ضمن الشراكة بالرمز يمكن لمسافري طيران الإمارات الحصول على وجبات مجانية ووزن أمتعة ضمن المسموح به في طيران الإمارات على الدرجتين السياحية والأعمال. وضمن هذه الاتفاقية تتاح للمسافرين من أوكرانيا الفرصة للسفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

وتشغل فلاي دبي أكثر من 1700 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم؛ من ضمنها وجهات مفضّلة للمسافرين الأوكرانيين مثل دبي وكولومبو في سريلانكا وكاتماندو في نيبال وزنجبار في تنزانيا، تشغل فلاي دبي رحلاتها FZ 728/‏727 وFZ 730/‏729 يومياً بين مطار بوريسبيل الدولي ومطار دبي الدولي - المبنى رقم 2 اعتباراً من 28 أكتوبر 2018.