«المعرض السنوي للاستثمار BiznEX» إلى منطقة الخليج بدءاً من العام المقبل

المصدر: القاهرة - البيان

كشفت شركة فرانشايز غيت Franchising Gate، المتخصصة إقليمياً بالاستشارات التسويقية في صناعة الامتياز التجاري والاستثمار، والمسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي الأول للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر BiznEX Egypt 2018، عن التوجه إلى دول الخليج العربي لتنظيم الدورات المقبلة من المعرض بها، بدءاً من العام المقبل 2019.

وتشهد الدورة الأولى من المعرض المقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، محور المشير بالتجمع الخامس، القاهرة، مشاركة عربية كبيرة بشكل عام، وخليجية بشكل خاص، ممثلةً في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والكويت، والبحرين، إلى جانب الأردن، ولبنان، والمغرب، وذلك في إطار المساعي الحثيثة من إدارة المعرض، لمغازلة المستثمرين العرب، واستقطاب رجال الأعمال، للمشاركة بفعاليات النسخة الأولى من المعرض، التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ويستهدف المعرض من خلال نقل وجهته بدءاً من العام المقبل إلى دول الخليج العربي، دعم التوسع للعلامات التجارية المصرية في منطقة الخليج، إلى جانب التماشي مع الأهداف القومية للدولة، الرامية إلى توطيد وتعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع دول منطقة الخليج العربي.