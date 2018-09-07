نشرة «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم» تحتفي بالمرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي العدد الرابع من نشرة «المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات اليوم» للعام 2018، حيث خصص العدد الجديد للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية وإنجازاتها.

وسلط العدد الضوء على قصص نجاح سيدات إماراتيات بالإضافة إلى مقال خاص عن المرأة بدولة الإمارات، واستعراض سياسة التوطين وتمكين المرأة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في شركة موارد للتمويل، بالإضافة إلى استعراض لآخر فعاليات مركز أخلاقيات الأعمال المتنوعة.

وتوفر النشرة بأعدادها المتنوعة معلومات محدثة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في دبي وممارساتها المختلفة، وتسلط الضوء على أبرز وأحدث المبادرات حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى توفيرها أدوات وإرشادات لمساعدة الشركات في الإمارة في دمج ممارسات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها.

ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز الذي احتفل خلال العام 2014 بالذكرى العاشرة لتأسيسه، بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.