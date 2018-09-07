«غراند حياة لؤلؤة الإمارات» يطلق عروض العطلات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رالف ميهراباني مدير التسويق والمبيعات في فندق «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» عن إطلاق عروض العطلات في الإمارات في الفندق، والمخصصة للمواطنين والمقيمين في الإمارات ودول الخليج، وتتضمن العروض التي تستمر لغاية 31 أكتوبر 2018 إقامة في غرف الفندق الفاخرة بتكلفة 700 درهم إماراتي مع إمكانية الترقية، إلى جانب تناول طعام إفطار البوفيه المفتوح، واستخدام بركة السباحة، والحصول على قسيمة بقيمة 200 درهم من منافذ الأطعمة والمشروبات في الفندق تستخدم خلال يوم واحد، مع إمكانية الدخول إلى نادي شاطئ السعديات.

هذا ويحتضن «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» مجموعة متنوعة من وجهات الطعام التي تقدم تشكيلة من الأطباق المستوحاة من أفخر المطابخ العالمية، ويدعو الفندق زواره للاستمتاع بكرم الضيافة الأصيلة في مطعم «فيرسو»، الوجهة العصرية النابضة بالحياة والمتألقة بتراسها الخارجيّ الفسيح. ويضم الفندق تراسات خارجية واسعة تمتد على مساحة طابق كامل، وتكتمل روعتها مع حوض السباحة الأنيق المتماهي مع الأفق بطول 50 مترا.