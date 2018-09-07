54.5 % نمو تجارة أبوظبي مع عمان في 5 شهور

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي تجارة أبوظبي مع سلطنة عمان نحو 1.7 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2018 بزيادة نسبتها 54.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين الجانبين.

ويشكل التبادل التجاري المسجل بين السلطنة وإمارة أبوظبي خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري 56.6% من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الجانبين طيلة العام 2017 وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وتصنف سلطنة عمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأكثر نشاطاً من حيث تجارتها مع أبوظبي، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تتصدر المركز الأول وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وقال خبراء اقتصاديون إن حجم التجارة بين الجانبين أكبر بكثير من الموثق ضمن تقرير التبادل التجاري السلعي غير النفطية الصادر عن مركز الإحصاء، نظراً لكون التقرير لا يشمل جميع تجارة أبوظبي الخارجية ويقتصر فقط على الموثق عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة، ولا يأخذ بالاعتبار تجارتها المسجلة عبر منافذ إمارات الدولة الأخرى.

وفي تفاصيل حركة التبادل التجاري بين الجانبين، فقد بلغت قيمة واردات إمارة أبوظبي من سلطنة عمان نحو مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 456 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير فقد بلغت قيمتها 113 مليون درهم، فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 620 مليون درهم.

يذكر أن حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين وصل خلال العام 2017 إلى نحو 3 مليارات درهم وفقاً لأرقام مركز إحصاء أبوظبي.