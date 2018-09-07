23 ملياراً حصيلة رهونات أراضي 13 منطقة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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شهد سوق الرهن العقاري صفقات مليارية في أغلب مناطق دبي وحققت 13 منطقة إجمالي رهونات وصلت إلى مليار درهم. واللافت أن المؤسسات والبنوك والمصارف زادت من تواجدها في السوق مؤخراً، وهو ما أنعش بدوره سوق المقاولات الذي أصبح المستفيد الأول بعد المطور العقاري.

المركاض

2 أراض تجارية إجمالي الرهن 4 مليارات

حدائق الشيخ محمد بن راشد

20 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 3.3 مليارات

نخلة جميرا

51 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 2.7 مليار

وادي الصفا 4

19 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 2.7 مليار

البرشاء الأولى

36 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 2.2 مليار

البرشاء جنوب الرابعة

58 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 1.6 مليار

المركز التجاري الأولى

3 أراض تجارية إجمالي الرهن 1.5 مليار

الخليج التجاري

18 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 1.5 مليار

الوصل

10 أراض تجارية إجمالي الرهن 1.4 مليار

جبل علي الصناعية الأولى

28 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 1.2 مليار

مرسى دبي

11 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 1.1 مليار

سيح شعيب 1

13 أرضاً تجارية إجمالي الرهن 1.1 مليار

اليلايس 2

2 أرض تجارية إجمالي الرهن مليار