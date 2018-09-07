ودائع غير المقيمين تتفوق على قروضهم بـ 61 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

تفوقت قيمة ودائع العملاء غير المقيمين في بنوك الإمارات على قروضهم بمقدار 61 مليار درهم، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين مع نهاية شهر يوليو الماضي الى 196.1 مليار درهم وهو أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، بينما بلغ الرصيد الإجمالي للقروض التي حصلوا عليها من الجهاز المصرفي 134.7 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري مقارنة مع 132.9 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2017.

وجاءت الزيادة المسجلة في ودائع المستثمرين غير المقيمين لدى البنوك الإماراتية لتعكس مجدداً الثقة الكبيرة، التي يتمتع بها الجهاز الذي حققت جميع مؤشرات أعماله نتائج إيجابية للغاية منذ بداية العام 2018.